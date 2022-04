Biasin: «Derby Inter-Milan importante ma non influenzerà volata Scudetto»

Fabrizio Biasin, in collegamento alla Radio Sportiva, si è espresso su Inter e Milan. Entrambe le squadre martedì si giocheranno tanto nella semifinale di ritorno di Coppa Italia

DUELLO SCUDETTO − Le parole di Biasin in merito alla corsa tra Inter e Milan: «Preferisco non stare a valutare i singoli episodi. Il Milan contro lo Spezia ha ricevuto un torto sicuramente perché se quel gol fosse stato convalidato avrebbe 3 punti in più. Gli altri sono tutti episodi fatti del campionato. Derby? Entrambe si giocano tantissimo, chi perde avrà un contraccolpo anche se non penso possa influenzare la volata in campionato. Entrambe sanno che le prossime 5-6 saranno determinanti anche se la gara di martedì è importantissima in termini di forza e consapevolezza».