Biasin: «C’è delusione. Lautaro Martinez? Storia raccontata male»

Biasin ha parlato dell’eliminazione dell’Inter dalla Champions League. Il giornalista poi si espone sulla storia legata alla presenza dell’agente di Lautaro Martinez a Madrid.

DELUSIONE E RINNOVO − Fabrizio Biasin a Radio Sportiva sull’eliminazione dell’Inter e sul rinnovo di Lautaro Martinez: «Delusione, di questa si tratta. Tutti si aspettavano che l’Inter potesse superare l’ostacolo, ma ha trovato un avversario tosto e gli incastri non sono stati perfetti. Il fatto che tanti tifosi riconoscano il grande lavoro di questa squadra è il miglior punto da cui ripartire per poter vincere già la prossima partita. Lautaro Martinez? Storia con l’agente raccontata male perché il procuratore vive a Madrid. E’ stata raccontata come se fosse stato un summit di mercato, ma non ha preso un aereo per andare a trattare. Non è così».