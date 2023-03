Biasin: «De Zerbi-Inter? I tifosi si augurino altro! Spezia pericoloso»

L’Inter questa sera giocherà contro lo Spezia, prima della trasferta di Porto. Biasin si è espresso sul match del Picco e sulle voci di De Zerbi al posto di Inzaghi

TRA FUTURO E ATTUALITÀ − In collegamento su Radio Sportiva, Fabrizio Biasin su alcuni temi nerazzurri: «De Zerbi? Sono dell’idea che un tifoso dell’Inter debba augurarsi Inzaghi sulla panchina nerazzurra anche il prossimo anno perché vuol dire che la stagione è stata importante. Nel caso in cui, le cose si complicassero allora De Zerbi sarebbe il mio preferito, ma faccio fatica ad oggi ad immaginarlo lontano dalla Premier League. Spezia-Inter? Quest’anno l’Inter in trasferta ha fatto molta fatica, dall’altra parte trova uno Spezia sempre forte in casa. Ci dovrebbero essere anche delle alternative, è dunque una partita pericolosa».