Biasin: “De Paul piace a Inter e Conte. Gomez? L’ostacolo…”

Fabrizio Biasin

Fabrizio Biasin, giornalista e noto tifoso dell’Inter, è intervenuto a Radio 24″ durante la trasmissione radiofonica “Tutti Convocati”. Tanti gli argomenti trattati dalla Serie A al mercato.

SERIE A – Fabrizio Biasin ha prima parlato della lotta scudetto: «L’Inter forse è meno bella del Milan, ma è una macchina da guerra che fa paura. Hakimi è un’ala moderna, non sa difendere bene? E chi se ne frega. Quello che si chiede è che nei nerazzurri ci sia un minimo di serenità in più in generale, ci sono tutte le possibilità per fare benissimo. Quindi adesso un mezzo sorriso vero, non finto, non ci starebbe male».

OBIETTIVI – Biasin ha inevitabilmente parlato anche del mercato: «Papu Gomez è un’opportunità, ma Percassi non è lì a regalarlo. Se si libera a zero è un conto. So che a Conte e all’Inter piace molto De Paul, ma per i nerazzurri la vedo difficile».