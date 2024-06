Biasin sicuro: «Darmian la prima medicina per l’Italia!»

Di Lorenzo è stato il peggiore in campo nettamente in Spagna-Italia, non prendendo mai né Nico Williams né Ayoze Perez. Fabrizio Biasin suggerisce una soluzione su X ed è proprio Matteo Darmian.

SOLUZIONE – Nico Williams per 78 minuti e Ayoze Perez nell’ultimo quarto d’ora hanno fatto girare la testa a Giovanni Di Lorenzo. Nonostante la sua prestazione ai limiti dell’accettabile Luciano Spalletti non lo ha mai sostituito. L’alternativa in panchina c’era e non è stata nemmeno presa in considerazione. Fabrizio Biasin suggerisce infatti al ct azzurro: «Matteo Darmian è come il ghiaccio spray. È la prima medicina. Lo puoi mettere ovunque. Da solo non risolve il problema, ma te lo fa credere. A prescindere, allevia il dolore. Ieri avrei messo subito un po’ di ghiaccio spray»

Darmian soluzione ideale secondo Biasin

IDEA – Nel primo allenamento di questa mattina post Spagna–Italia Spalletti ha infatti provato Darmian negli undici titolari. Esterno destro, sinistro, terzino in entrambi i lati e difensore centrale di una difesa a tre: il giocatore dell’Inter può far tutto all’evenienza. Simone Inzaghi lo sapeva già ed infatti non ne ha mai fatto a meno per la squadra nerazzurra. Stavolta tocca a Spalletti seguire le idee del piacentino e fare lo stesso in Croazia-Italia, che può valere in caso di risultato negativo l’eliminazione dagli Europei.