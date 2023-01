Biasin: «Dare 5 a Sozza per Inter-Napoli è creare problemi! No ai complotti»

Biasin risponde a tono alle polemiche provenienti da Napoli per l’arbitraggio di Sozza nella partita fra l’Inter e gli azzurri. In collegamento con TV Play, il giornalista ha ribadito come per lui la direzione di gara sia stata positiva.

NO ALLE POLEMICHE! – Fabrizio Biasin torna sulle lamentele di Inter-Napoli: «Cori razzisti verso Romelu Lukaku? Io “buuu” non ne ho sentiti. Anzi: mi è piaciuta molto l’atmosfera di San Siro. Non ho visto nulla di strano, per quello che vale la mia testimonianza. La settimana scorsa ho contestato le parole di una persona intelligente come Roberto Saviano, perché temevo che si prestassero a cose che secondo me non hanno senso. Cioè: danno spago a chi ipotizza complotti, “venti del Nord” e altro. Sono messaggi che non possono passare, perché se crediamo che qualcuno stia cercando di far male al Napoli diciamo un qualcosa di sbagliato. Dare un’insufficienza all’arbitraggio dell’altro giorno significa non aver chiaro come ha diretto Simone Sozza. Sono d’accordo che ci potevano essere un paio di ammonizioni in più, ma Sozza ha arbitrato benissimo una partita complicata. Dire che è ha fatto Inter-Napoli da 5 in pagella, quando non è successo nulla, significa che vogliamo crearci dei problemi. Sozza ha arbitrato da 7: è stato bravo».