Biasin: «Critiche a Lautaro Martinez? Troppo presto per bocciarlo»

Fabrizio Biasin ha parlato a Radio Sportiva riguardo Lautaro Martinez, tra i più criticati in questo Mondiale finora.

TORO – Fabrizio Biasin ha parlato di Lautaro Martinez: «In Italia c’è la tendenza a mettere in vetrina i giocatori del nostro Campionato, com’è normale che sia. Soprattutto con l’Italia fuori dai Mondiali. Ci sono giocatori della Serie A che stanno facendo benissimo in Qatar. Penso a Theo Hernandez e Giroud. Io non penso però che due partite non giocate all’altezza mettano in discussione Lautaro Martinez. È lo stesso giocatore che con l’Argentina nelle ultime 30 partite ha segnato più gol, anche di Messi. Vero che ha fatto male finora, ma aspetterei prima di bocciarlo definitivamente». Presto dunque secondo il giornalista per bocciare il Toro.