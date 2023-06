Biasin ci crede: «L’Inter può mettere in difficoltà il Manchester City»

Biasin crede nell’Inter in vista del match in finale di Champions League contro il Manchester City. Le caratteristiche dei nerazzurri possono far male. Le sue parole a Pressing

SPERANZE − Le parole di Biasin sulla finale di Istanbul: «Il calcio di Guardiola è un calcio perfetto, al settimo anno di Manchester City non si intravedono difetti. Io credo che al secondo anno di Inzaghi, l’Inter può mettere in difficoltà il City. Ha delle caratteristiche di gioco che possono mettersi in difficoltà il Manchester City. Nutro delle speranze».