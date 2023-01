Biasin: «Correa per Depay? A Barcellona aumentino la sangria! Inter piaciuta»

Biasin non si nega una battuta per commentare la voce della notte di uno scambio fra Inter e Barcellona riguardante Correa e Depay (vedi articolo). Diversi gli altri temi trattati dal giornalista nel corso di Pressing Serie A su Italia 1: le sue parole.

CORREA-DEPAY SI FA? – Fabrizio Biasin deve commentare le voci di mercato dalla Spagna di questi giorni: «Franck Kessié per Marcelo Brozovic? Per me un senso non ce l’ha, mi tengo volentierissimo Brozovic. Su Joaquin Correa per Memphis Depay invito a Barcellona di aumentare la sangria, così questa cosa si riesce a fare… L’Inter ha trovato Hakan Calhanoglu davanti alla difesa e ha Kristjan Asllani che sta crescendo lì. Ma io mi terrei sempre Brozovic».

VITTORIA POSITIVA – Biasin torna su Inter-Verona di sabato e rigetta le critiche: «Non è stata la partita più bella della storia del calcio e fin qui siamo d’accordo. Ma non bisogna nemmeno giocare la partita migliore del mondo per trovare i tre punti. L’Inter ha fatto una buona partita, ha rischiato poco. Certo, ci sono stati i fantasmi della partita col Monza, perché 1-0 contro una squadra viva come il Verona rischi di pareggiare. Ovviamente c’è qualche giocatore indietro, però arriva da una settimana dove a fatica ha superato il turno in Coppa Italia ed è riuscita ad arrivare al terzo posto. Non mi sembra così male».

DAL VERONA AL DERBY – Biasin analizza il momento: «A me è piaciuta l’Inter. Ho visto concretezza, Lautaro Martinez molto bene. Le seconde linee non stanno facendo benissimo, ma comunque l’Inter senza quell’errore dell’arbitro avrebbe sempre vinto nel 2023. Adesso mercoledì c’è una partita che vale più che una Supercoppa Italiana, perché è un derby e apre la bacheca. Poteva finire un po’ prima la partita, perché anche stavolta l’arbitro non è stato perfetto».

CHE PECCATO! – Se Correa può lasciare l’Inter di certo non può più arrivare Paulo Dybala, ieri doppietta in Roma-Fiorentina. Così Biasin: «Sta giocando benissimo, quando è in campo è sempre decisivo. Quindi è un rimpianto per tutte le squadre che se lo sono lasciato sfuggire, perché a partire da gennaio Dybala era un giocatore a disposizione. Poi che l’Inter fosse tra le papabili è un dato di fatto, però io sfido chiunque ad alzare la mano e dire che l’estate scorsa, con la possibilità di riprendere Romelu Lukaku a determinate cifre, avrebbe preso Dybala che veniva da due stagioni negative. Ora ha vinto Dybala sicuramente, l’estate scorsa secondo me non l’avrebbe fatta nessuno. Aggiungo una cosa: c’è chi dice che l’Inter doveva prendere Lukaku e Dybala, però purtroppo il Paese dei Balocchi non esiste».