Biasin: «Correa fuori? Impossibile! Tifosi dell’Inter entrino in un’ottica»

I tifosi dell’Inter continuano a storcere il naso di fronte alle prestazioni di Joaquin Correa. Arriva in supporto dell’argentino il giornalista Fabrizio Biasin, che prova a spiegare la situazione.

CONTRIBUTO – Fabrizio Biasin di fronte al malcontento di un ascoltatore di Radio Sportiva dopo la prestazione di Joaquin Correa in Inter-Udinese, dichiara: «In questo momento l’Inter ha giocato la prima di nove partite che dovrà disputare nel mese di Aprile, ne mancano otto. Questo vuol dire giocare ogni tre giorni. E l’idea di rinunciare anche all’ultimo dei giocatori, se Correa viene ritenuto così, è impossibile. Tutti devono dare un contributo, tutti sono necessari anche per dieci minuti. Altrimenti alla fine del mese non ci arrivi, o meglio, ci arrivi ma senza aver raggiunto i tuoi obiettivi».

Biasin difende le scelte di Inzaghi e spiega l’utilizzo di Correa

PRETESE – Fabrizio Biasin poi prosegue: «L’ho visto anche io che Correa contro l’Udinese non ha giocato una partita all’altezza delle aspettative, però non si può pensare di accantonarlo. Soprattutto in un periodo come questo, con tanti giocatori acciaccati, tutti devono riuscire a dare un contributo. Ieri per esempio Frattesi, che per tanto tempo è stato indicato come quello che sembrava fuori dal progetto Inter, è partito titolare e ha dato un grande contributo, non solo con il gol ma anche con un’ottima prestazione. È questo che bisogna pretendere e richiedere da tutti i giocatori, altrimenti alla fine del mese non ci si arriva». Questo il pensiero del giornalista sull’argentino Correa, che ieri è subentrato al 55′ del secondo tempo al posto di Marcus Thuram.