Biasin convinto: «Nico Paz potrebbe già essere titolare all’Inter!»

Fabrizio Biasin si è pronunciato sul grande interesse dell’Inter per Nico Paz, calciatore del Como che potrebbe tornare al Real Madrid in estate. Il giornalista ha sottolineato un aspetto relativo all’argentino.

IL PUNTO – Fabrizio Biasin ha parlato a Telelombardia del possibile mercato estivo dell’Inter, concentrando la sua attenzione su Nico Paz. L’argentino, che si sta disimpegnando con estremo valore nella sua prima stagione di Serie A con il Como, ha attirato l’attenzione della dirigenza nerazzurra, con Javier Zanetti che si è mosso in prima persona per provare a convincere Paz e suo padre a sposare la causa dei meneghini. Come testimoniato dalle parole del Presidente nerazzurro Giuseppe Marotta nella conferenza stampa conseguente all’Assemblea dei Soci, l’Inter investirà per i giovani in estate. Ciò fa sognare i tifosi della squadra campione d’Italia riguardo un potenziale ingaggio di Paz nel 2025.

Biasin sul valore di Nico Paz: già all’altezza dell’Inter

IL COMMENTO – Biasin si è così espresso sul tema: «Nico Paz a 20 anni può essere titolare all’Inter. In estate ci saranno delle cessioni, ma ciò non vale solo per i nerazzurri, bensì per tutti. Forse quest’anno, per la prima volta dopo svariati anni, non si punterà al mercato a zero. L’importante è, comunque, acquistare dei giocatori validi, l’età ha un valore relativo».