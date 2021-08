Biasin convinto su Dumfries: «L’Inter prova non far rimpiangere Hakimi»

Fabrizio Biasin ha commentato l’arrivo di Dumfries all’Inter. Per il giornalista, si tratta di un acquisto convincente che i nerazzurri hanno fatto per non far rimpiangere Hakimi.

ECCO L’EREDE − Questo il tweet del giornalista Fabrizio Biasin sull’arrivo di Denzel Dumfries in nerazzurro. “Statuario, carismatico, affidabile, molto convinto: con DD l’Inter prova a non far rimpiangere Achraf Hakimi. Poi, certo, anche Denzel Dumfries dovrà dare il suo contributo”. Il laterale olandese è a Milano da giovedì sera: ieri ha svolto le visite mediche, compresa l’idoneità sportiva, e adesso si attende solo l’ufficialità del trasferimento. Ha già firmato il contratto in sede, nel primo pomeriggio.