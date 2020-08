Biasin: “Conte, sfogo inspiegabile. Lui e l’Inter hanno la stessa ambizione”

Fabrizio Biasin, noto giornalista del quotidiano “Libero” e non solo, ha commentato lo sfogo di Antonio Conte, post Atalanta-Inter, durante la trasmissione “Pressing”

FRATTURA – Ha tuonato di nuovo, Antonio Conte, creando un polverone mediatico impressionante a pochissimi giorni da Inter-Getafe. La dirigenza nerazzurra, nel frattempo, avrebbe già cominciato a cautelarsi nel caso in cui dovesse arrivarsi alla frattura definitiva con l’ex Chelsea (QUI i dettagli). Fabrizio Biasin ha provato ad analizzare le viscere e le implicazioni psicologiche delle parole del tecnico: «L’unica domanda che ci viene in mente in un momento del genere è perché? Perché un attacco con queste tempistiche e queste modalità rivolto alla tua stessa società. Grazie al lavoro di Antonio Conte, l’Inter ha raggiunto un ottimo secondo posto. Invece ci si è improvvisati su questa, definiamola, ‘guerra civile’. José Mourinho si rivolgeva all’esterno, il tecnico pugliese invece ha preso di mira la dirigenza e proprietà. Ma l’ambizione è la stessa della società che lo paga, altrimenti non avrebbero scelto lui».