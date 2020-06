Biasin: “Conte, processo per Napoli-Inter? PiÃ¹ che voglia di calcio molti…”

Biasin: “Conte, processo per Napoli-Inter? Più che voglia di calcio molti…”

Il giornalista Fabrizio Biasin non usa mezzi termini nei confronti di coloro che attaccano Antonio Conte per il pareggio in Napoli-Inter

TWEET – Queste le parole del giornalista Fabrizio Biasin a difesa dell’allenatore dell’Inter, Antonio Conte, criticato per il pareggio in Napoli-Inter che ha segnato l’eliminazione dei nerazzurri dalla Coppa Italia. “Il processo a Conte per un pareggio arrivato dopo tre mesi di stop, qualche allenamento, zero amichevoli e contro una buona squadra. Più che “voglia di calcio” molti avevano semplicemente “voglia di tornare a rompere i maroni”. #NapoliInter“.