Biasin: «Conte non si è messo in discussione. Inter, la rosa è all’altezza»

Conte non è più l’allenatore dell’Inter da maggio e il suo posto in panchina è stato preso da Inzaghi, ma il tecnico salentino è sempre materia di discussione. Il giornalista Biasin, su Twitter, è tornato a parlare del suo addio.

ADDIO CHIACCHIERATO – Se c’è un argomento che farà discutere i tifosi dell’Inter senza soluzione di continuità nei prossimi anni, quello è senza ombra di dubbio Antonio Conte. L’ex tecnico nerazzurro e il suo addio hanno fatto molto discutere in questa calda estate di mercato. Fabrizio Biasin ritiene che la rosa dell’Inter sia competitiva e che Conte avrebbe ampiamente potuto giocarsi le sue carte rimanendo in sella anche in questa stagione: “‘Conte ha lasciato l’Inter perché ha capito che sarebbe finita malissimo’. Ca**ate. Conte ha lasciato l’Inter perché non ha voluto mettersi in discussione. Sono scelte, per carità, ma ora ditemi se questa è una rosa non all’altezza”. Le parole sono accompagnate da una foto in cui si può ammirare la nuova rosa nerazzurra a disposizione di Simone Inzaghi, in cui compare anche il nuovo acquisto Joaquin Correa (vedi articolo). Di seguito il tweet dal suo account ufficiale.

“#Conte ha lasciato l’#Inter perché ha capito che sarebbe finita malissimo”. Cazzate.#Conte ha lasciato l’#Inter perché non ha voluto mettersi in discussione. Sono scelte, per carità, ma ora ditemi se questa è una rosa non all’altezza. pic.twitter.com/u1pqdzCBsx — Fabrizio Biasin (@FBiasin) August 26, 2021