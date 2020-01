Biasin: “Conte non contento del secondo posto. Giroud? Un sostituto…”

Fabrizio Biasin, giornalista e noto tifoso dell’Inter, ospite dagli studi di “Sky Sport 24” ha parlato della situazione dell’Inter e di Antonio Conte, a detta sua mai contento di un secondo posto. Poi ha concluso parlando di Olivier Giroud, sostituto di Romelu Lukaku.

INTER DIVERSA – L’Inter di Conte a detta di Fabrizio Biasin è diversa rispetto il gruppo allenato da Roberto Mancini nel corso della sua seconda esperienza: «La situazione è diversa rispetto gli altri anni. Questo è un gruppo destinato a mantenere una certa continuità. In assenza di mercato, e invece il mercato ci sarà, questo gruppo è forte e farà tanti punti. Nel lungo periodo la Juventus può fare tanti punti perché ha una rosa più forte. Secondo me un paio di giocatori alla fine del mese arriveranno».

MENTALITÀ VINCENTE – Antonio Conte ha trasformato questa Inter portando soprattutto la sua mentalità vincente che lo ha aiutato ad ottenere risultati sempre e in qualsiasi campionato. Fabrizio Biasin su Sky sottolinea la situazione in casa nerazzurra e del momentaneo secondo posto: «Conte non sarà mai contento di un secondo posto. La società sarà anche contenta perché è una squadra in crescita può anche andare bene. A lui non andrà mai bene».

IL MERCATO – Poi il giornalista chiude dicendo la sua riguardo il mercato: «L’Inter si rinforza perché trova un degno sostituto di Romelu Lukaku. Godin credo che resterà, a centrocampo arriverà qualcuno. A destra Candreva gioca sempre e Lazaro non gioca mai. Spinazzola può giocare in entrambe le fasce. Eriksen in questo momento prenderebbe il ruolo di Sensi mezzala, così come Vidal prenderebbe il ruolo di Barella».