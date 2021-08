Biasin: «Conte non ha accettato il rischio Inter, ma forse poteva aspettare»

Conte ha lasciato l’Inter a fine maggio ed è ancora senza panchina, nonostante le voci sull’Arsenal (vedi articolo). Fabrizio Biasin valuta la situazione per “Pressing” su Rete 4, non senza una critica velata al tecnico.

CAMBIO DI ROTTA – Fabrizio Biasin va contro alcuni luoghi comuni sull’estate dell’Inter: «Per oltre due mesi la parola d’ordine in casa Inter è stata ridimensionamento, o anche smantellamento. E invece no. Nella rosa dell’Inter ogni titolare ha una riserva di altissimo livello, segno che chi è rimasto a lavorare in casa nerazzurra ha fatto un grande lavoro. Se Antonio Conte se ne va è perché il castello sta venendo giù? Assolutamente no. C’erano e ci sono delle difficoltà, ma chi sta lavorando ha fatto qualcosa di grande. Conte, legittimamente ha detto di non accettare il rischio, ma forse poteva aspettare un po’».