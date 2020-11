Biasin: “Conte modifichi l’Inter in corsa! Alla lunga tantissimi punti”

Biasin è intervenuto in collegamento con “Pressing Serie A” su Italia 1 per parlare dell’Inter di Conte. Il giornalista, tifoso nerazzurro, non ritiene che sia necessario preoccuparsi più di tanto per il momento negativo dell’ultimo mese.

MIGLIORABILI – Fabrizio Biasin è ottimista: «La situazione, chiaramente, non è quella che si aspettavano i tifosi dell’Inter. Fa fatica a trovare la porta, prende tanti gol: è legittimo domandarsi cosa sta succedendo. Io non sarei così preoccupato: questa non è una squadra che subisce il gioco degli avversari e non sa cosa sta facendo. È una squadra che costruisce tantissimo e concretizza poco. Così come non sono preoccupato di Antonio Conte che non aggredisce gli altri: gliel’abbiamo chiesto noi, non può non andare bene. Secondo me alla squadra mancano quei tre-quattro-cinque chilometri orari in più, che sono indispensabili per giocare da squadra di Conte: fanno tantissimo palla, con poca intensità. A me piacerebbe vedere un allenatore che modifica le cose in corsa: devi trovare la chiave per far male agli avversari. Invece ora, nonostante i cambi, vedo una squadra che inizia e finisce allo stesso modo».

LUNGO PERIODO – Biasin prosegue: «Sono il primo a pensare che Conte non sia lo stesso dal punto di vista caratteriale. Ma, se a Kiev fai gol con Lautaro Martinez da un metro, hai il rigore e una delle due traverse entra, facciamo altri ragionamenti. Per quanto riguarda il Parma sono convinto che Conte debba fare qualcosa in più nei novanta minuti: se fai tanto possesso palla ma non riesci a fare quello che vuoi cambia assetto tattico. L’ha fatto con la Fiorentina, perché non riprovarci? Forse è un problema anche di condizione fisica: in campo provano a fare le stesse cose viste sino a fine agosto. Fanno tantissimo possesso palla nella metà campo avversaria ma con tanta intensità. La rosa dell’Inter la vedo completa, alla lunga questa squadra è destinata a fare tantissimi punti. Ha sempre dominato, ma non è riuscita a fare gol».