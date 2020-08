Biasin: “Conte, Inter non gradisce e comprende. Addio?...

Biasin: “Conte, Inter non gradisce e comprende. Addio? Scelto sostituto”

Ormai non sembrano esserci più dubbi: martedì Inter e Conte si incontreranno per decidere il proprio futuro. Ecco ulteriori dettagli sveltati a riguardo dal giornalista Fabrizio Biasin

SCENARI – Biasin ha parlato del futuro della panchina nerazzurra sul suo account Twitter: «L’Inter non ha gradito né compreso la presa di posizione di Conte e aspetta martedì per un chiarimento. In ogni caso il club vuole prendere una decisione entro venerdì: se le richieste di Conte verranno ritenute esagerate, allora si punterà su Allegri».