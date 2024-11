Biasin: «Conte ha voluto punzecchiare l’Inter!» Poi su un siparietto

Con la pausa Nazionali pronta a prendersi la scena, l’Inter può recuperare energie in vista del prosieguo del campionato. Fabrizio Biasin ha espresso il suo pensiero sugli ultimi giorni, tra le frecciatine di Scaroni e le parole di Conte.

LE FRECCIATINE DI SCARONI – Dopo l’ultima giornata di campionato, la Serie A si ferma per le Nazionali. L’Inter proverà a recuperare energie in vista della ripresa. Nel suo editoriale su TMW, Fabrizio Biasin ha detto la sua sui nerazzurri: «C’è chi rompe le balle a Lautaro Martinez e, in effetti, fin qui il capitano non ha raggiunto il suo livello di forma standard né la sua media gol, anche se in realtà di punti ne ha portati (vedi Roma e non solo). C’è tempo per rimettersi in carreggiata, alla fine la somma farà il totale e, in genere, il suo totale è sempre parecchio corposo e porta cose buone. Scaroni non è d’accordo e ha fatto la battuta, Marotta gli ha risposto mostrando con orgoglio la cravatta nascosta da un lembo di giacca: “Eccola qui, vedete? Ci sono disegnate due stelle, auguro a Scaroni di conseguire presto lo stesso traguardo”. Il botta e risposta è stato simpatico e registra solo colpi regolari al di sopra della cintura. Bravi».

Conte e la frecciatina all’Inter: il pensiero di Biasin

IL PENSIERO SU CONTE – Non manca un pensiero di Biasin su Conte: «Antonio Conte ha vestito i panni dello stratega, non ci vuole molto per capirlo, basta osservare quello che ha detto e fatto in passato. Dice “Bisogna cambiare il protocollo” e fa passare il tutto come un tentativo di dare ordine al calcio in generale, mica solo per generare un tornaconto personale. Ma, ci consenta, “Ccà nisciuno è fesso” (cit.). Da domenica non si fa altro che parlare di uno strampalato “Caso Nazionale”, ovvero quello di un rigore assegnato dopo aver applicato correttamente il protocollo in essere. Oh, può piacere o no (al sottoscritto per esempio piace pochissimo), ma a San Siro i varisti hanno fatto esattamente quello che prevede il regolamento. Come in Empoli-Napoli, del resto, una situazione parecchio simile a quella di San Siro. In quel caso, però, Conte ha preferito non proferire parola. Giusto così, lo avremmo fatto tutti. Sapete che c’è? Conte ha banalmente voluto punzecchiare l’Inter, una rivale che ritiene molto forte. Trattasi di mossa intelligente di chi ambisce allo scudetto, perché Conte, allo scudetto, ci punta eccome. E giustamente».