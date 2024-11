Biasin: «Conte? Ma ad Empoli non ha detto niente, gli conveniva!»

Biasin contro Conte e le sue dichiarazioni in sala stampa nel post Inter-Napoli. Polemiche sul rigore concesso ai nerazzurri, poi non trasformato da Calhanoglu.

PRESTAZIONE – Su Pressing, Fabrizio Biasin ha commentato il pareggio dell’Inter contro il Napoli: «La prestazione di Lukaku è stata condizionata dalla presenza di Acerbi, che con Buongiorno è stato il migliore in campo. Partita che è piaciuta, bella, intensa e di carattere. L’Inter poteva anche vincerla, c’è stato il rigore sbagliato, ma parliamo di una squadra che ha vinto otto delle ultime 10 partite e non può vincerle tutte. Tanti fischi per Lukaku, indifferenza per Conte, qualcosa di positivo perché non sono arrivati insulti».

POLEMICHE – Al contempo, si è anche parlato del rigore concesso ai nerazzurri per fallo di Anguissa su Dumfries. Lo stesso Biasin se la prende contro lo sbotto di Antonio Conte: «Rigore? L’arbitro ha fatto le cose secondo le regole, applicato in questo caso il protocollo. Perché Conte non ha detto niente dopo Empoli-Napoli! Ognuno tira l’acqua al proprio mulino».