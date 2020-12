Biasin: “Conte ha dimostrato di non essere intransigente. Manca una cosa”

Fabrizio Biasin

Conte è tornato alla vittoria domenica in Cagliari-Inter, passando alla difesa a quattro al 72′ sul risultato ancora di 1-0. Il giornalista Fabrizio Biasin, ospite di “Tiki Taka” su Italia 1, ha commentato cosa ha fatto vedere il tecnico dopo l’uscita dalle coppe.

LE ALTERNATIVE – Per Fabrizio Biasin dei cambi ci sono stati: «Il piano B mi hanno detto molti che è Danilo D’Ambrosio. Cioè: tu metti D’Ambrosio e risolve i problemi. È stata una settimana terribile per l’Inter, per quello che è successo sul campo ma anche per le dichiarazioni post-eliminazione. A Cagliari è arrivata una boccata d’ossigeno importante e secondo me Antonio Conte ha dimostrato di non essere totalmente intransigente. Perché? È vero che ha provato la difesa a quattro, ha messo Christian Eriksen in campo probabilmente un po’ spinto dalla sua stessa dirigenza. L’unica cosa che manca ogni tanto è mezzo sorriso, perché sembra che ci sia troppa tensione. È come se stesse sempre andando a fare la Terza Guerra Mondiale. Nessuno sta mettendo in discussione Conte, sto parlando in società, tutti vogliono vincere con lui».