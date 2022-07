Biasin: «Con o senza Skriniar l’Inter deve fare utile! Ma ha una fortuna»

Skriniar è l’indiziato principale per lasciare l’Inter, c’è forte il PSG sul giocatore. Cessione che permetterebbe all’Inter di fare quei famosi 60 milioni di utile. Qualcosa di inevitabile. Biasin, però, spiega anche la bravura dei dirigenti nerazzurri

SOSTENIBILITÀ − Biasin a Radio Sportiva spiega la situazione finanziaria dell’Inter in materia mercato: «Su Milan Skriniar sappiamo che l’Inter ha rifiutato un’offerta di 60 milioni di euro. Se arrivasse un’offerta di 70 allora il club lo potrebbe dare. Ma se non da via Skriniar partirebbe un altro. Bisogna fare 50/60 milioni di utile. In Italia sono poche le squadre che possono acquistare senza vendere. Beppe Marotta da anni dice che in Italia bisogna lavorare facendo riferimento alla sostenibilità. È una cosa inevitabile ma per fortuna dell’Inter questa cosa inevitabile è nelle mani di dirigenti competenti. Tant’è che presenterà entro il 6 luglio ben cinque acquisti».