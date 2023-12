Biasin: «Come può l’Inter permettersi Buchanan? Ecco! C’è confusione»

I soliti contestatori in questi giorni hanno rilanciato il tema dei conti dell’Inter e dei milioni di passivo, nonostante non ci siano novità (anzi: ci siano dati in miglioramento). Biasin, a Tutti Convocati su Radio 24, spiega come si possano conciliare le difficoltà economiche con operazioni come Buchanan.

LA RISPOSTA – Fabrizio Biasin spiega a chi – ciclicamente – lagna sui conti in rosso: «Come fa l’Inter a potersi permettere un giocatore come Tajon Buchanan a dieci milioni di euro? Io credo che si stia facendo un po’ di confusione nelle ultime quarantotto ore. L’Inter ha seri problemi legati ai conti, ma non è una novità: dal 2021 sta portando i soldi in cassa ogni sessione di mercato. L’idea che non si possa permettere un investimento a gennaio è sbagliata, perché dimostra dal 2021 che può permetterseli nel momento in cui a mercato concluso i soldi li porta in cassa. Pur non potendo spendere un euro mantiene la competitività, significa che deve lasciar fare ai suoi dirigenti che sanno fare questa cosa in maniera egregia. Il sistema calcio funziona? No, è evidente, perché società che hanno centinaia di milioni di debiti non danno un bell’esempio. Però è il sistema calcio che dà questa possibilità».