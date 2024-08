Biasin: «Chiesa potrebbe avere un senso nell’Inter inzaghiana. Una previsione!»

Fabrizio Biasin si è espresso in merito all’ipotesi di un suggestivo approdo di Federico Chiesa all’Inter. Esclusa l’idea di uno scambio con Davide Frattesi.

IL RAGIONAMENTO – Quello di Federico Chiesa rappresenta uno dei principali intrighi in questa sessione estiva di calciomercato, con Juventus e Inter al centro delle discussioni. Il calciatore italiano potrebbe approdare al club meneghino in estate, non questa la prossima, quando scadrà il suo contratto con i bianconeri. Sul punto si è espresso Fabrizio Biasin ai microfoni di Radio Sportiva, escludendo l’idea di uno scambio con Davide Frattesi e ha esposto un punto di vista differente rispetto a quello di chi non crede che il toscano possa integrarsi nel sistema interista: «Mi è stato escluso categoricamente un possibile scambio con Frattesi. Può interessare solo nel caso in cui dovesse divenire un parametro zero. Vero è che tatticamente bisognerebbe trovargli una collocazione nel 3-5-2, ma con un pò di tempo e di lavoro sul calciatore una soluzione la troveresti. E, soprattutto, approfitteresti di questa situazione, di un calciatore importante che potresti acquistare a parametro zero».

Biasin prevede il futuro di Chiesa: l’idea!

LA PREVISIONE – Biasin ha infine indicato quella che ritiene possa essere l’evoluzione della situazione di mercato legata all’italiano: «Io continuo a pensare che Juventus e Chiesa troveranno una soluzione per evitare di dover vivere la prossima stagione come una ‘situazione da guerra fredda’». Una previsione, quest’ultima, che corrisponde in pieno alla posizione della Juventus. Ma l’ultima parola sulla propria cessione spetterà comunque a Chiesa, il cui orientamento è stato molto chiaro: accetterà una cessione solo in una squadra che giochi la prossima Champions League.