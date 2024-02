Biasin: «Cessione big dell’Inter? Non sconvolge! Da capire una cosa»

Dal mercato estivo al futuro della società Inter. Fabrizio Biasin prova a rassicurare i tifosi nerazzurro spiegando alcune situazioni. Di seguito l’intervento del giornalista su Radio Sportiva.

ZERO STUPORE – Cosa accadrà all’Inter nel corso della sessione estiva di calciomercato? Le considerazioni in merito di Fabrizio Biasin: «Paura di qualche cessione big? Mi stupisco che ancora qualcuno parli di paura. È tutto abbastanza normale e non sarebbe la prima volta. Anzi, mi sorprenderebbe se non capitasse. L’Inter farà mercato in auto sostentamento anche la prossima estate, qualunque cosa capiti a livello di proprietà. È una cosa che negli ultimi anni è riuscita a fare piuttosto bene. C’è chi dice che l’Inter venderà Dumfries, chi Barella. Queste cose sono assolutamente premature. La certezza è che l’Inter, come tutte le altre 19 squadre di Serie A, si deve auto-sostenere. Il mercato non lo fa mettendo sul piatto 50 o 100 milioni di euro per divertirsi. Ma lo fa vendendo giocatori e acquistandoli. La grande capacità che devono avere i dirigenti è riuscire al primo di Settembre ad avere rose che siano competitive alla stessa maniera, se non di più. Però scordiamoci che possano esistere mercati in cui tieni giocatori, ne prendi altri e non vendi nessuno. Queste cose capitavano vent’anni fa».

Biasin sul futuro dell’Inter e della proprietà Zhang

SOLO IPOTESI – Fabrizio Biasin, poi, conclude il suo intervento con uno sguardo anche al futuro della proprietà Inter: «Zhang e il prestito Oaktree? Tutti vorrebbero capire cosa sta succedendo però io sono contento del fatto che nessuno dica niente. Perché scrivere in questo momento qualcosa significa inventare. Nessuno può sapere quello che ha in mente in questo momento la famiglia Zhang. Si possono fare soltanto ipotesi e quella più concreta è quella che Zhang stia provando a trovare una soluzione per rifinanziare il prestito. Perché nell’ottica di una squadra che sta aumentando il suo fatturato, che è al Mondiale per Club l’anno prossimo, che ha parametri in miglioramenti, direi prolunghiamo la nostra presenza all’Inter nella speranza di poter vendere la società a un prezzo superiore tra un paio d’anni. Questo è quello che possiamo ipotizzare ma certezze non ne abbiamo. Sappiamo soltanto che a maggio scade il finanziamento. A quel punto per forza di cose si potrà arrivare a una soluzione. Rifinanziare il prestito e andare avanti con Zhang oppure Oaktree rileva la società e cercherà di venderla».