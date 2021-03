Biasin: «Catenaccio Inter? Gioca bene! E c’è un bel segnale dall’11 titolare»

Fabrizio Biasin

Biasin – giornalista di “Libero” e tifoso interista -, nel consueto editoriale del martedì per il portale “Tutto Mercato Web”, riporta brevemente due concetti sull’Inter di oggi. Ciò che funziona in campo, grazie a Conte. E ciò che non funziona fuori dal campo, lato Suning

CAMPO E QUOTE – L’editoriale di Fabrizio Biasin affronta anche due tematiche a tinte nerazzurre: “[…] Due balle sull’Inter e il ‘catenaccio’ di Antonio Conte. Signori, l’Inter si è ufficialmente messa a giocare bene e non è successo per caso. È stato bravo Conte a oliare determinati meccanismi. Il resto lo ha fatto l’inserimento di un giocatore come Christian Eriksen: gioca massimo a due tocchi, ha portato velocità alla fase offensiva, permette a Marcelo Brozovic di avere meno pressione e responsabilità. E poi, oh, oggi la formazione titolare la si conosce a memoria e quando una formazione ti rimane in testa… è sempre un bel segnale. Capitolo ‘Cina’: è inutile fingere che sia tutto tranquillo e ‘normale’, perché non lo è. È inutile anche dire ‘finirà così’, perché informazioni dalla casa madre non ne arrivano. In questo momento ci si può solo attaccare alle (poche) dichiarazioni ufficiali: «Manterremo gli impegni fino a fine della stagione». È molto poco, ma non si può fare altrimenti”.

Fonte: Tutto Mercato Web – Fabrizio Biasin