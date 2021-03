Biasin: «Caso Donnarumma semplice. Calcio da anni sotto ricatto di pochi»

Fabrizio Biasin parla di Gianluigi Donnarumma che tiene il Milan in standby per il rinnovo: tra i tanti club interessati al portiere c’è anche l’Inter

TWEET – Queste le parole di Fabrizio Biasin tramite il proprio profilo Twitter su Gianluigi Donnarumma che non ha ancora firmato il rinnovo con il Milan a pochi mesi dalla scadenza del suo contratto. “Il caso Donnarumma è semplice: il calcio è da anni sotto ricatto di pochi, potentissimi agenti. “O mi dai i soldi che voglio o porto via il tal giocatore a zero”. Fino a quando i club non firmeranno un, definiamolo, “patto di non belligeranza” saranno complici di questa roba“.