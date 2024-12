Biasin: «Cardinale sbaglia due volte. Tempi e concetti!»

Fabrizio Biasin ha espresso il suo parere in merito alle parole utilizzate dal Presidente del Milan Gerry Cardinale per descrivere le presunte difficoltà finanziarie incontrate dall’Inter dopo la vittoria dell’ultimo scudetto.

IL COMMENTO – Il giornalista Fabrizio Biasin si è pronunciato a Pressing sulle dichiarazioni rilasciate dal Presidente del Milan Gerry Cardinale sui supposti “problemi finanziari” dell’Inter dopo la seconda stella. Queste le sue parole: «Il suo intervento è sballato. L’ho trovato particolarmente fuori luogo, perché intanto è di cattivo gusto citare un’altra squadra per far passare il tuo concetto. Poi, si tratta di un’idea sbagliata perché la verità è che l’Inter dal 2021 sceglie di non spendere più un euro. Passando da mercati in cui ha cercato di fare super attivi, fino ad arrivare a mercati a costo zero. Per cui, Cardinale ha scelto l’esempio errato».

Biasin sulla gestione Zhang all’Inter: risposta chiara a Cardinale

IL RAGIONAMENTO – Biasin ha poi proseguito sottolineando come sia stato poco corretto, da parte di Cardinale, riferirsi alla gestione di Steven Zhang all’Inter, a prescindere dal momento in cui ciò sia avvenuto: «Se poi Zhang ha avuto i problemi che ha avuto e ci ha rimesso l’Inter, il problema non è dell’Inter, ma suo. Credo sia stato di cattivo gusto. Se poi queste dichiarazioni sono di settembre, allora mi metto nei panni di un tifoso del Milan che pensa ‘chi è che parla oggi’? Mi chiedo se qualcuno si sia preso la briga di rispondere».