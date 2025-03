Biasin: «Calo Inter? Non sono i cambi! Ecco cosa toglie equilibrio»

La gara contro il Napoli ha evidenziato un calo di condizione dell’Inter. Fabrizio Biasin prova a spiegare qual è il vero problema attuale della squadra di Simone Inzaghi.

LUNGO PERIODO – Fabrizio Biasin, ospite di Radio Sportiva, analizza il momento della squadra di Simone Inzaghi: «L’Inter prende tanti gol nell’ultimo quarto d’ora della partita. Credo che Inzaghi non faccia le sostituzioni perché voglia crearsi dei problemi, ma perché è obbligato a farle nell’ottica di voler arrivare in fondo a tutte le competizioni. Se avesse soltanto il campionato probabilmente ci sarebbero delle partite in cui eviterebbe anche di farle. Il fatto è che Inzaghi deve ragionare sempre sul lungo periodo, provando a pensare a ciò che capita nel corso delle settimane successive. Questa cosa a volte toglie equilibrio e sostanza alla squadra. Io penso che in realtà il problema non sia legato al valore dei sostituiti, anche se è chiaro che non hanno lo stesso valore dei titolari».

Le difficoltà dell’Inter: ecco la spiegazione di Biasin

IL VERO PROBLEMA – Fabrizio Biasin prosegue dichiarando: «Piuttosto penso che il problema sia legato all’età media, parecchio avanzata. Per giocare un calcio intenso e importante come quello di Inzaghi a volte la squadra si perde nei novanta minuti. Quella capacità di dar fastidio ai propri avversari mentre l’anno scorso poteva durare anche per tutti i novanta minuti, quest’anno non va oltre i sessanta, settanta, minuti. Secondo me per via di una condizione generale non ottimale in questa fase della stagione e per l’età media importante che impedisce di avere questo tipo di tenuta per tutta la partita. Quindi l’Inter tendenzialmente deve riuscire a far male ai suoi avversari nella prima parte della partita. Altrimenti riescono a trovare le contromisure, se soprattutto se sono forti e organizzati come il Napoli».