Biasin: «Calhanoglu via? No a soluzioni interne! Sensazione sull’Inter»

Biasin è sicuro: in caso di cessione di Calhanoglu l’Inter non ripeterà quanto fatto un anno fa con Brozovic. Il giornalista, ospite a Microfono Aperto su Radio Sportiva, fa capire di avere appreso qualcosa dalla società sul tema.

INTERESSE REALE – Fabrizio Biasin racconta quanto sa sul “caso” Hakan Calhanoglu e il Bayern Monaco: «Arrivo preparato, per una volta. Conosco l’argomento, ho studiato (ride, ndr). Ovviamente, fino a una settimana fa, non sapevo niente e queste cose vanno anche ammesse: per quanto mi riguarda è stato un fulmine a ciel sereno sapere che uno dei giocatori più rappresentativi dello scudetto dell’Inter stia parlando con un’altra società. Che ci sia un interesse del Bayern Monaco nei confronti di questo ragazzo è una cosa antica: già un paio di mesi si era fatto avanti. Calhanoglu e il suo agente hanno fatto capire che c’era questo interessamento, ribadendo di voler restare all’Inter ma a fronte del rinnovo di contratto di un altro anno. Scade nel 2027, vorrebbe fino al 2028. L’Inter ha detto no, perché non si può pensare di rinnovare solo perché c’è stata una richiesta».

Calhanoglu al Bayern Monaco, come può sostituirlo l’Inter?

IL CASO – Biasin evidenzia le difficoltà su Calhanoglu: «Si è creata una situazione di stallo. Il Bayern Monaco lo vuole, lui vuole rimanere all’Inter solo col rinnovo di contratto che il club non gli dà. L’offerta del Bayern Monaco arriverà? Penso proprio di sì, bisogna trovare l’incastro. L’Inter legittimamente spara altissimo, bisogna vedere se si arriverà a un accordo. Dovesse uscire Calhanoglu penso che difficilmente Kristjan Asllani possa diventare titolare, così come mettere un altro giocatore già in rosa. Penso che l’Inter andrebbe sul mercato per trovare un’alternativa. La mia sensazione è che, se Calhanoglu e il suo procuratore hanno comunicato già due mesi fa di questo interesse, due vecchie volpi come Giuseppe Marotta e Piero Ausilio si siano già mossi».