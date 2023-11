Biasin: «Calhanoglu tra i primissimi in Europa. Cresciuto tanto»

Le prestazioni e la leadership di Lautaro Martinez convincono sempre di più, anche quelle di Hakan Calhanoglu. Fabrizio Biasin li elogia su Pressing allontanando l’Europa e i club più ricchi.

VALORE – Biasin elogia El Toro e il compagno: «Meno viene considerato meglio è. Non c’è solo la capacità di fare gol, c’è soprattutto la capacità di fare squadra. Per l’Inter Lautaro Martinez è il capitano felice di esserlo e speriamo possa esserlo da qui a X anni. Nessun tifoso nerazzurro lo cambierebbe con nessun’altro. Dal secondo al trentesimo posto del Pallone d’Oro non conta niente la classifica. Calhanoglu? Non è sottovalutato, sta facendo molto bene ed è uno spettacolo. Non avevo certezze per il dopo Brozovic, mi sembrava una diminutio. Non sta sbagliando una partita, è un giocatore totale arrivato a 0 e cresciuto a dismisura. Sembra uno dei primissimi in Europa, lui lo sa e molti ridevano quando lo diceva».