Biasin: «Calhanoglu out pesante. Brozovic tra i migliori in Europa»

Oggi ritornerà in campo tra i titolari Marcelo Brozovic, che sostituirà l’assente Hakan Calhanoglu. Fabrizio Biasin ha parlato della regia dell’Inter in collegamento con Radio Sportiva.

ALTERNATIVE – Fabrizio Biasin ha parlato della cabina di regia dell’Inter, dicendo: «L’assenza di Calhanoglu incide, è stato il migliore della stagione dell’Inter. Nel mese più complicato della stagione con nove partite questo è un grande problema anche a livello numerico. La consolazione è che al suo posto ci sarà uno dei tre migliori interpreti d’Europa: Marcelo Brozovic. È straordinario, quest’anno non c’è stato per un problema al polpaccio. Al Mondiale ha giocato al suo livello, nei venti minuti finali contro il Porto ha giocato al suo livello. Bisogna sperare che fisicamente sia apposto, in quel caso l’Inter è garantita. Asllani per Inzaghi è un regista, con Calhanoglu e Brozovic ti devi mettere in coda. Secondo me potrebbe giocare anche da mezzala. Per forza di cose comunque lo vedremo in campo, non credo da titolare subito, ma anche oggi con la Fiorentina potrà entrare».

ALLENATORE – Il giornalista ha poi aggiunto qualcosa su Inzaghi: «Non credo che Inzaghi abbia garantita la permanenza, ma credo anche che non sia tempo di bilanci. Queste nove partite in un mese l’Inter le gioca grazie al suo tecnico. I quarti di finale in Champions League li ha ottenuti lui battendo Barcellona e Porto. Io aspetterei a giudicarlo e massacrarlo, a fine anno si tireranno le somme. Se Inzaghi vince la Coppa Italia e guadagna il quarto posto, perché esonerarlo? Bisogna godersi questo mese e attendere. Ci sono dirigenti che si credono i più bravi, poi coloro che si credono i più bravi e vogliono lavorare in ambienti difficili. Quello dell’Inter è un progetto importante ma pieno di problemi, Marotta non si è mai tirato indietro ed è stimolato dalla sfida. Ovviamente anche lui preferirebbe lavorare in condizioni migliori, ma non penso scapperà».