Biasin: «Calhanoglu fa fatica, l’Inter ne risente. Mercato? Età media impone questo!»

Fabrizio Biasin ha analizzato la sfida persa dall’Inter contro la Juventus con il punteggio di 1-0. Poi un commento sul mercato.

IL RAGIONAMENTO – Fabrizio Biasin è intervenuto a Radio Sportiva su Juventus-Inter, sfida vinta dai bianconeri 1-0. Il giornalista ha posto l’accento su quanto il rendimento non ottimale di un calciatore stia incidendo su quello complessivo della squadra nerazzurra: «Calhanoglu sta facendo fatica, di questo ne risente tutta la squadra. Nel secondo tempo, con il turco insufficiente, i nerazzurri non hanno creato praticamente nulla. In generale, non è che l’Inter non abbia giocato, nel primo tempo ha creato tantissimo. Il problema è quella ‘curva energetica’ che cala drasticamente dalla prima alla seconda frazione, non è la prima volta che accade. Questo direi che è anche dovuto all’alta età media della squadra. Come successo in altre occasioni, nel secondo tempo la squadra avversaria ha reagito energeticamente. La Juventus, nello specifico, ha vinto meritatamente la partita».

Biasin sul mercato dell’Inter

IL CALCIOMERCATO – Biasin ha poi proseguito con un riferimento agli investimenti da effettuare in estate: «Non è molto semplice trovare qualcuno che accetti di non essere titolare. Un calciatore di questo tipo è arrivato, cioè Zalewski, il quale anche ieri è entrato bene in partita. L’età media superiore ai 30 anni si fa sentire, quindi è chiaro che l’Inter dovrà intervenire sul mercato».