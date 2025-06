Biasin: «Calhanoglu da vendere? Mai dimenticare una cosa!»

Hakan Calhanoglu potrebbe lasciare l’Inter in questa sessione di mercato in direzione Turchia. Fabrizio Biasin ha detto la sua su X, ricordando una cosa importante sul club nerazzurro.

SENTENZA – Le parole di Fabrizio Biasin sembrano una sentenza su ciò che non va fatto in casa Inter. Hakan Calhanoglu ha attirato l’interesse di alcuni club dell’Arabia Saudita, ma soprattutto del Galatasaray. Il giornalista ha voluto dire questo: «“È l’ultimo anno in cui l’Inter può monetizzare con Calhanoglu”. Vero, a patto di trovare un’alternativa all’altezza in un ruolo cruciale. Altrimenti fai sì plusvalenza, ma la bruci sul campo. Il grano in questi anni è arrivato soprattutto grazie ai risultati, mai dimenticarlo»