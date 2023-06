Biasin: «Brozovic via? Possibilità ma non certezza! L’Inter può considerare»

Biasin elogia le qualità di Brozovic e analizza la possibilità di un addio all’Inter (vedi articolo). Ecco le considerazioni espresse dal giornalista su Radio Sportiva.

VALUTAZIONI – Fabrizio Biasin interviene su uno degli argomenti più caldi degli ultimi giorni in casa Inter. Il giornalista, intervenuto nella trasmissione radiofonica “Microfono Aperto” parla così dell’eventuale cessione di Marcelo Brozovic: «È il mio giocatore preferito in assoluto, forse di sempre. Secondo me ha qualità, caratteristiche e modo di fare più unico che raro. Borja Cavalero mi ha raccontato che quando si allenavano insieme dovevano fermarlo. Più si alza il livello delle partite è più Brozovic gioca meglio. Chi ce l’ha farà bene a tenerselo, però bisogna vedere i punti di vista dei dirigenti. Per l’Inter è il giocatore che guadagna di più, ha la sua età e in quel ruolo il club in questo momento ha ragionato su Hakan Calhanoglu e Kristjan Asllani. Nell’ottica di squadra che deve essere bilanciata anche sul monte ingaggi, può starci di prendere in considerazione un’offerta che, per ora, comunque non è arrivata. Non credo ci sia una corsa alla cessione di Brozovic. Lui è quel giocatore che l’anno scorso, diversamente da tanti altri, ha rinnovato il contratto. Se decide di andare avanti con l’Inter nessuno lo può cacciare. È una possibilità ma non una certezza che venga ceduto»