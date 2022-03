Biasin: «Brozovic tra centrocampisti più ‘rari’ al mondo. Soluzione geniale»

Fabrizio Biasin ha parlato di Marcelo Brozovic, ieri sera assente nel match Torino-Inter e mancato molto alla squadra nerazzurra.

TWEET – Queste le parole su Twitter da parte di Fabrizio Biasin a seguito del pareggio in Torino-Inter, partita in cui è stato assente Marcelo Brozovic. “Brozovic non è il centrocampista più forte al mondo, ma uno dei più “rari” sì. Se il tuo gioco passa da un centinaio di suoi tocchi a partita, pensare di avere la stessa resa in sua assenza è impossibile.

E, quindi, ho una soluzione geniale: torna presto, torna subito“.

Fonte: Twitter Fabrizio Biasin