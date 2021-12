Biasin: «Brozovic, sul rinnovo serenità! Lautaro Martinez un esempio»

Biasin professa grande ottimismo per la vicenda del rinnovo di Brozovic, in scadenza di contratto con l’Inter fra sei mesi. Da TuttoMercatoWeb il giornalista dà i voti di fine anno e per l’Inter premia in particolare Lautaro Martinez.

BROZOVIC VOTO 10- – “È il miglior giocatore della Serie A. Ommamma, mica a scatola chiusa, ma nel girone di andata appena terminato certamente sì. Non si ferma mai, sbaglia pochissimo, è un’iradiddio, chiude un 2021 praticamente perfetto. Il meno dipende da una vergognosa questione personale legata al rinnovo. Il frugoletto prolungherà il suo contratto con l’Inter? Club ed entourage del giocatore continuano a trattare per trovare un punto d’incontro. E questo significa due cose: 1) Non lo hanno ancora trovato. 2) Contano di trovarlo. Serenità”.

CONTE VOTO 8 – “Un allenatore da 10 e lode che, però, ha scelto di non credere nel gruppo che ha ampiamente contribuito a rendere vincente. L’altro giorno ha detto così: «Inter campione d’inverno? La continuità dell’Inter fa piacere perché è la prosecuzione di un lavoro che abbiamo fatto e lo stanno facendo in maniera egregia. I nerazzurri hanno posto basi per stare lì tanti anni. Toccherà agli altri inseguire. Magari tornerò in Italia un giorno per ribaltare nuovamente i pronostici». Ecco, con tutto il rispetto, si tratta di chiacchiere: nessun tecnico – ed è normalissimo – spera che una squadra faccia bene senza di lui. E comunque, se era così convinto della forza dell’Inter, gli sarebbe bastato fare una cosa: andare avanti”.

LAUTARO MARTINEZ VOTO 9 – “Non tanto per quello che ha fatto sul campo, che è comunque molto, ma per l’esempio che ha dato a tutta una serie di calciatori «più innamorati del loro procuratore che della loro squadra» (cit. Maurizio Arrivabene). Ha rinnovato il suo contratto a cifre umane, poteva fregarsene. Ad avercene”.

Fonte: tuttomercatoweb.com – Fabrizio Biasin