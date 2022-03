Biasin: «Brozovic? Serve un giocatore così. Dybala trattato come Marotta»

Fabrizio Biasin, in collegamento su Radio 24 durante la trasmissione ‘Tutti Convocati‘, ha parlato della questione rinnovi di contratto. Le sue considerazioni in merito a Brozovic, Dybala e…Marotta

RINNOVI − Le parole di Biasin su Dybala e Brozovic: «Poco ortodosso il metodo della Juventus con Paulo Dybala. Ha riservato lo stesso trattamento ad Alessandro Del Piero, Gigi Buffon e lo stesso Beppe Marotta. Ma la Juventus ha fatto bene. Io sono contento che l’Inter rinnovi Marcelo Brozovic. Dipende da quello che vuole fare il club, non è che tutti i giocatori in scadenza devono andare via, se un giocatore serve bisogna tenerlo».