Biasin: «Brozovic, rinnovo ora sembra più semplice. Inter, forse due alternative»

Biasin parla di passi avanti nella trattativa fra l’Inter e Brozovic per il rinnovo di contratto, col croato che in tempi brevi dovrebbe firmare il prolungamento. Nel suo editoriale per TuttoMercatoWeb segnala anche possibili sviluppi sul mercato a gennaio.

BROZOVIC, RINNOVO VICINO! – “Sul mercato dell’Inter se ne sentono di tutti i colori, ma la verità è che a gennaio, al limite, l’Inter prenderà un’alternativa ad Aleksandar Kolarov (magari in attesa di Filip Kostic) e un’alternativa a Stefano Sensi se dovesse sistemarsi altrove. La cosa più importante è sempre la stessa: inizia per Ma e finisce per Rcellobrozovic. Parliamo del suo rinnovo da mesi e siamo anche un filo stucchevoli, ma mentre a dicembre le distanze tra domanda e offerta erano ancora notevoli, ora sembra tutto un po’ più semplice. Morale, ci vuole ancora qualche giorno, ma la firma sul nuovo ingaggio da 6.5 milioni è in arrivo (fine della 38288485 puntata)”.

Fonte: tuttomercatoweb.com – Fabrizio Biasin