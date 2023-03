Biasin: «Brozovic play, Calhanoglu mezzala. Inter, così il massimo»

Biasin ritiene Brozovic ancora indispensabile per l’Inter, con Calhanoglu da mezzala. Il giornalista ha poi detto la sua anche sulla penalizzazione della Juventus. Le sue parole a Tv Play

IL MASSIMO − Le parole di Biasin sul gioco dei nerazzurri: «Continuo a pensare che il massimo l’Inter possa darlo solo con Brozovic play e Calhanoglu al suo fianco da mezz’ala, viceversa sarà sempre un gioco limitato, ma non brutto. La cosa vera è che la questione penalizzazione non deve diventare un alibi per la Juventus di Allegri, sicuramente ha un peso, ma non è che ieri ha perso per colpa della penalizzazione».

