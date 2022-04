Biasin: «Brozovic perfetto, non sembra un calciatore! Il più raro dell’Inter»

Biasin stravede per Brozovic e sottolinea il suo valore nella rosa dell’Inter. Il giornalista, ospite di SuperTele su DAZN, parla anche del ritorno di Mourinho sabato al Meazza e di quanto fatto da Inzaghi.

BIS CONCESSO – Fabrizio Biasin parla del ritorno di José Mourinho al Meazza per Inter-Roma: «Intanto non era la prima volta, perché si era già palesato per la Coppa Italia. Però fa sempre un grande effetto: l’abbiamo visto, ottantamila spettatori che a un certo punto si fermano e osannano. È giusto che chi ha fatto la storia con quella maglia la gente se lo ricordi. Le parole di Mourinho mi sono piaciute, meno certe voci pre e post partita che sia venuto a non giocare la partita. Chi lo conosce sa che non farebbe mai una cosa del genere. Devo dire che, rispetto a quello che dovrà fare giovedì, la mia idea è che al di là del risultato lui abbia già dato molto alla Roma».

RILANCIATI – Biasin è contento per il momento dell’Inter: «Mi è piaciuto quello che sta facendo vedere Simone Inzaghi. Quindici giorni fa veniva indicato come quello che non sa gestire il girone di ritorno, che non sa fare i cambi eccetera. Invece la sua squadra aveva solo bisogno di sbloccarsi. Io trovo che Marcelo Brozovic sia perfetto, perché è un grande calciatore ma non sembra un calciatore: a me piace tantissimo. Credo che sia il più raro della rosa, senza di lui è tutto più complicato».

IL CALENDARIO – Biasin torna sulle difficoltà invernali dell’Inter: «È vero che ha avuto un momento di difficoltà, però a gennaio e febbraio l’Inter aveva giocato partite una dietro l’altra e una più difficile dell’altra. Ci sta che una squadra non perfetta possa avere dei problemi, però penso che abbia perso quel lato totalmente folle. Nelle ultime cinque partite ha avuto pochi problemi, credo sia una caratteristica di una squadra che ha imparato a vincere».