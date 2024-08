Biasin: «Brozovic, folle come nessuno! Onore a lui»

Nella giornata di ieri è uscita la notizia che Brozovic dice basta alla nazionale croata, appena una presenza prima di toccare quota cento. Biasin saluta il centrocampista ex Inter.

IL CONGEDO – Croazia-Italia agli Europei due mesi fa rimarrà l’ultima partita di Marcelo Brozovic in nazionale. La sua presenza numero novantanove, a un passo da quota cento. Che non toccherà, perché ieri il centrocampista ex Inter ha annunciato il suo ritiro dalla selezione biancorossa. Una scelta particolare, visto che lo fa proprio prima della cifra tonda: poteva tranquillamente organizzare una sorta di “partita d’addio”, prendersi il centesimo gettone e dire basta. Invece, fedele al suo stile, Brozovic si è fermato subito.

Brozovic lascia la Croazia: il saluto di Biasin

IL GRANDE ELOGIO – Brozovic ha giocato all’Inter da gennaio 2015 a giugno 2023, chiudendo dopo la finale di Champions League contro il Manchester City. Da poco più di un anno è in Arabia Saudita, all’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo, dove sta “svernando” in un campionato di livello certamente più basso. Il giornalista Fabrizio Biasin, attraverso il suo account Twitter, commenta la decisione di chiudere a livello internazionale. “Brozovic lascia la nazionale croata: «… Uno si chiederà ‘chi è così pazzo da lasciare a 99 presenze?’. È stato più di quanto potessi desiderare ed è per questo che quel 99 è comunque… epico!» Forte come pochissimi, folle come nessuno. Onore al coccodrillo”.