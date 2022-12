Biasin: «Brozovic deve tornare al suo posto, lui e altri due imprescindibili»

Fabrizio Biasin, in collegamento durante “Microfono Aperto” su Radio Sportiva, ha individuato i tre calciatori di cui l’Inter non può fare a meno. Il giornalista ha espresso anche un suo parere su Marcelo Brozovic.

CALCIATORI IMPORTANTI − Ormai da qualche stagione la rosa dell’Inter è considerata una delle più forti del campionato italiano. Quest’anno in particolare gli uomini a disposizione di Simone Inzaghi formano un gruppo dotato di grande talento. Comunque nonostante la profondità della rosa ci sono alcuni punti fermi di cui i nerazzurri non possono fare a meno. Fabrizio Biasin ha stilato la lista dei tre calciatori che secondo lui sono imprescindibili nella formazione milanese. «Barella, Brozovic e Lautaro Martinez. Per l’amor del cielo ci metterei anche Calhanoglu ma me ne sono stati chiesti solo tre. Però rispondo così nel senso che il croato al più presto deve tornare al suo posto, anche se l’Inter ha fatto bene in sua assenza».