Biasin: «Porto Brozovic nel cuore. Ma la sua cessione ha un senso!»

L’addio all’Inter di Brozovic ha distrutto molti cuori nerazzurri, come quello di Biasin. Il giornalista, intervenuto su Radio Sportiva, spiega però perché la cessione del croato sia stata importante per la società e la squadra.

OTTIMIZZARE – Anche con un occhio al recente passato Fabrizio Biasin si focalizza sul nuovo centrocampo dell’Inter: «Brozovic continua ad essere un giocatore che mi porto nel cuore. Ognuno ne ha uno e per me resta un giocatore importante, che ha fatto molto molto bene all’Inter e viceversa. Probabilmente fosse dipeso da lui sarebbe anche andato avanti. Però l’Inter ha preso una decisione e questa sta portando dei frutti. Ha ottimizzato al massimo la cessione, anche se in realtà per Brozovic non ha incassato molto. Ha fatto tantissimi soldi su altri giocatori, come Onana, un po’ meno sul centrocampista. Ma lì c’era una necessità, cioè prendere i soldi per investirli su Frattesi e rinfrescare il reparto. Cosa che è stata fatta. La cosa che non potevo immaginare è vedere come Calhanoglu, che fino a due anni fa quel ruolo non lo conosceva e praticava, sia in questo momento assolutamente centrale. L’altra scelta che ha fatto l’Inter è liberare spazio per dare la possibilità ad Asllani di avere più minuti in campo. Questa cosa ha un senso: domenica il lancio che dà il via all’azione del gol di Thuram è proprio di Asllani. Ha tutto senso: dare valore ai giocatori per i quali hai speso dei soldi».