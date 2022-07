Biasin: «Bremer più Skriniar in un mondo ideale! Ma realtà Inter un’altra»

Fabrizio Biasin, in collegamento su Radio Sportiva, ha parlato della sfida Inter-Juventus per Bremer, vinta dai bianconeri. Il giornalista ragiona sul perché i nerazzurri non siano riusciti a concludere l’affare

GIOCATORE MODERNO − Secondo Biasin, per la Juventus si tratta di un grande affare: «Bremer? È vero che probabilmente la Juventus lo ha pagato un po’ tanto ma è anche vero che aveva preso i soldi da de Ligt e poi storicamente la Juventus non ha problemi a spendere tanti soldi per un giocatore. Nel mondo ideale, l’Inter voleva fare Skriniar più Bremer ma nella realtà l’Inter non aveva le risorse per soddisfare Cairo. Bremer è un grande giocatore, giocatori così sono rari. Quindi credo che la Juventus abbia fatto un bell’affare».