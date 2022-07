Biasin: «Bremer giocatore raro, era un obiettivo! Dybala? Scelta dell’Inter»

Fabrizio Biasin, in collegamento su Tutti Convocati a Radio 24, si è espresso su Bremer e Dybala, giocatori promessi all’Inter ma poi acquistati da Juventus e Roma

DIFFERENZE − Le parole di Biasin su Dybala e Bremer non arrivati all’Inter: «Su Paulo Dybala alla Roma non penso sia una mancanza dell’Inter, bensì una scelta. Ha deciso di prendere Romelu Lukaku e stop. Discorso diverso per Gleison Bremer che era invece un obiettivo, ed è più importante di un attaccante perché è un giocatore raro. Il brasiliano è il difensore moderno per eccellenza, sa sempre cosa fare quando riceve palla dal portiere. Nella difesa a 3 sarebbe stato perfetto, un vero peccato non averlo preso».