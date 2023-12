Biasin: «Bologna bestia nera dell’Inter! Terzo risultato indigesto»

Fabrizio Biasin ha commentato il successo del Bologna a San Siro contro l’Inter in Coppa Italia. Il giornalista ritiene i felsinei una bestia nera per i nerazzurri.

BESTIA NERA − Fabrizio Biasin, su Canale 5, dice la sua sulla gara di Coppa Italia: «Più meriti della squadra di Thiago Motta, che non è uscito dalla partita. Quando vai sotto con l’Inter generalmente la partita è finita, per il Bologna no ed è successo anche in campionato. I nerazzurri hanno provato ad addormentarla e non ci sono riusciti. Bologna indigesto? Quella decisiva quando ha perso lo scudetto, quella in campionato e ora questa. Sta diventando una bestia nera per l’Inter, Thiago Motta sta facendo un lavoro incredibile».