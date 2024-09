Biasin: «Bisogna evitare di drammatizzare sconfitte. Inter in corsa»

L’Inter, dopo la sconfitta contro il Milan per 1-2 nel primo derby della stagione, si trova a 8 punti dopo 5 partite. La squadra è ancora in corsa per lo scudetto, come argomentato da Fabrizio Biasin.

UNA CONVINZIONE – Inter-Milan è terminata per 1-2. Della partita ha espresso il suo commento il giornalista Fabrizio Biasin, che a Radio Sportiva ha pronunciato queste parole: «Non penso proprio che l’Inter abbia abbandonato il campionato per concentrarsi sulla Champions League. Credo banalmente che, mentre nello scorso anno si è raccontato pubblicamente della volontà di puntare allo scudetto, ora l’Europa stia portando via energie. Dall’Inter di Inzaghi non siamo abituati a vedere queste partite, non capita spesso di osservare una squadra messa sotto dagli avversari. Mi aspetto una reazione già dalla prossima sfida con l’Udinese».

Biasin sull’esigenza di evitare il disfattismo dopo la sconfitta dell’Inter!

L’EQUILIBRIO – Biasin ha poi proseguito sottolineando un aspetto: «Una delle prime vere sconfitte meritate della squadra di Inzaghi. Andando a memoria, ci sono state altre partite giocate male, come la trasferta di Udine in cui l’Inter non giocò. Le altre volte si è sempre giocato. Ieri nel secondo tempo la squadra è andata sotto. Ciò può capitare, bisogna evitare di drammatizzare le sconfitte. Bisogna rendersi conto che non abbiamo squadre perfette in Serie A. Questo è il momento dell’assestamento per tutte, anche per l’Inter che nello scorso anno aveva dominato il campionato».