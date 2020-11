Biasin: “Bisogna capire quale Inter è. Conte lo vedo distratto, Eriksen…”

Condividi questo articolo

Fabrizio Biasin

Biasin ha dei dubbi sull’Inter, così come su Conte. Il giornalista, ospite di “Tiki Taka” su Italia 1, ha poi anche parlato di Eriksen non riuscendo a capire perché il danese sia stato già bocciato in maniera definitiva dal tecnico nerazzurro.

SQUADRA A DUE FACCE – Fabrizio Biasin prova a capire le stranezze viste anche domenica: «Chi sveglia Antonio Conte? Intanto bisogna capire se la partita col Torino sono i primi sessanta minuti, dove l’Inter non è scesa in campo, o gli ultimi trenta dove tutti sembrava avessero il fuoco dentro. In questo momento l’Inter sta facendo tantissima fatica, ma se facendo tanta fatica fa quattro gol in un quarto d’ora vuol dire che il potenziale c’è. Secondo me questa è la squadra che ha più potenziale in Serie A. Io sono un po’ preoccupato, perché in questo momento il mister mi sembra un po’ distratto. Non sono però così tanto preoccupato perché secondo me, sul lungo periodo, questa mi sembra una squadra destinata a fare una marea di punti. Christian Eriksen più o meno accompagnato all’uscita perché non si trova con l’allenatore dal punto di vista tattico. Peccato, dico io, perché stiamo parlando di un giocatore tutt’altro che banale. Conte un passo verso il giocatore si poteva fare: dice che gli ha dato occasioni, ma ha giocato due partite e mezzo guardando i minuti».